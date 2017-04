Stor fart i Ålesund

En bilfører er anmeldt etter å ha kjørt i 143 kilometer i timen på innfartsveien i Ålesund. Fartsgrensen er 80 kilometer i timen. Sju andre som kjørte for fort får forenklede forelegg. Utrykningspolitiet hadde også kontroll i en 50-sone i Spjelkavik i Ålesund i natt, og her blir en anmeldt for å ha kjørt i 77 kilometer i timen. Åtte bilførere må betale bøter.