Stor endringer i kollektivtilbudet

Det blir store endringer i kollektivtilbudet for Nordøyane når Nordøyvegen åpner. Fra søndag 28. august blir det et helt nytt opplegg både for buss og hurtigbåt.

Hurtigbåten vil gå i rute Ålesund–Valderøya–Store Kalvøy–Hamnsund. På hverdager blir det tolv avganger fra Ålesund til Hamnsund, og tilsvarende i retur. På helg blir det sju avganger i hver retning. Av disse vil sju avganger gå innom Store Kalvøy på hverdager og fem på helg.

Det vil gå buss fra Finnøya til Hamnsund/Brattvåg. Det skal korrespondere med ferga på Finnøya, med buss videre fra Brattvåg til Moa, og med hurtigbåt fra Hamnsund til Ålesund sentrum.