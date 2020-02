Stor dag på Vågstranda

I dag blei det feira at det er slutt på bompengeinnkrevinga ved Vågstrandtunnelen i Rauma. Både politikarar og bygdefolk deltok i markeringa. Edmund Reistad i Vågstranda Vel seier at det er ei lette å sleppe å betale bompengar. Han meiner det betyr svært mykje, spesielt for barnefamiliar, som reiser mykje på ulike aktivitetar. Bygdefolket har jobba i årevis for å sleppe bompengar.