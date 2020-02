Stor auke i avviksmeldingar

Talet på avviksmeldingar ved Kringsjå sjukeheim i Kristiansund eksploderte etter at NRK omtalte forholda for pasientane for eitt år sidan. Fylkeslegen slo då fast at sjukeheimen braut lova på fleire punkt og at alvorleg sjuke pasientar ikkje fekk nok mat og medisinar. I ein ny rapport frå kommunen kjem det fram at det var 27 avviksmeldingar same månad, mot eitt i februar året før. Også dei andre sjukeheimane hadde ein kraftig auke i talet på avviksmeldingar. Kommunen meiner forholda no er langt betre.