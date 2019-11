Stoppet vogntog

Statens vegvesen stoppet tirsdag et vogntog for kontroll på Bergsøy kontrollstasjon. Føreren av vogntoget blir ilagt kjøreforbud og vil bli anmeldt etter at han skal ha fortsatt å kjøre selv om han mistet underkjøringshinderet og alle baklysene på hengeren ved Lesja.