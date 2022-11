Stoppet ikke ved full stans skilt

10 bilførere fikk forenklet forelegg og en ble anmeldt for ikke å ha stoppet ved full stans skilt i Nørvasund i Ålesund i dag. En fikk forenklet forelegg for mobilbruk og en ble anmeldt for å ha kjørt uten gyldig førerkort, opplyser politiet.