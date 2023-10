Stoppet ikke for kontroll

En personbil unndro seg kontroll på Bergsøy i Tingvoll, melder politiet. Politiet dro etter bilen, men avbrøt da hastigheten ble for høy. Bilfører ble senere pågrepet ved Tingvoll etter å ha kjørt over spikermatte. Politiet mistenker ruspåvirkning og at kjøretøyet er stjålet.