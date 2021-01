Stopper sykehusanbud

Anbudsprosessen for det nye sykehuset på Hjelset blir stoppet. Bakgrunnen er at pristilbudet fra Skanska ligger over prisen som Helse Møre og Romsdal hadde forventet.

Prosjektstyret for det nye sykehuset har i flere uker forhandlet med entreprenørselskapet Skanska – for å få prisen på byggingen ned.

Nå konkluderer administrerende direktør Øyvind Bakke med at forhandlingene ikke har lyktes – og administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal innstiller på at anbudet må ut på en ny runde.

Det er andre gang anbudsprosessen blir stoppet. Også forrige gang var årsaken av prislappen ble for høy.

Saken kommer opp på et ekstraordinært styremøte i Helse Møre og Romsdal kommende torsdag.