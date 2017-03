Stopper svindel-transaksjoner hver uke

Denne uken ble en kvinne fra Sunnmøre stoppet fra å overføre et sekssifret beløp til utlandet. Flere ting gjorde at varsellampene i banken blinket. Blant annet at pengene skulle til en utenlandsk bank.

– Kunden fortalte at pengene skulle til hennes kjæreste for å betale gjeld, forteller Morten Korslund som avdekker og stanser svindelforsøk i Nordea.

Han bruker mye tid på å prate med kunder når de mistenker svindel.

– Dette er sensitive tema som de gjerne ikke har snakket med noen andre om. De er blitt veldig følelsesmessig engasjert.

Ikke lett å overbevise

I 2015 og 2016 sendte 309 nordmenn over 485 millioner til svindlere i utlandet. Korslund forteller at banken bruker store ressurser på å avdekke svindelforsøk.

Det kan være flere ting som gjør at bankene stopper overføringer.

– Vi er pliktig til å undersøke når vi mistenker at pengene vil gå i lomma på kriminelle. Det finnes svært mange profesjonelle med stort nettverk som har uærlige hensikter.

Men selv om banken ser tegn på svindel, kan det være vanskelig å overbevise kunden om at de ikke bør sende penger.

– Det er viktig at kundene forstår at vi er på deres side. Men det er ikke alltid lett. De har funnet en person de er nært knyttet til, og vi fremstår som noen som vil nekte dem den store kjærligheten.

Tok seg god tid

Sunnmørskvinnen og svindleren hadde i fire uker hatt kontakt både på e-post og over telefon. De hadde snakket om hverdagslige ting, og hadde masse felles interesser.

– Hun forteller at han var veldig koselig å prate med.

Etter hvert fikk banken dokumentasjon fra kvinnen der både kjæresten og en advokat hadde signert. Advokatfirmaet og advokaten eksisterer, men advokaten hadde ikke skrevet under på dokumentet. Dette var svindel.

– Da vi fortalte kunden at vi hadde fått bekreftet at dokumentet var falskt ble hun overbevist. Hun innrømmet at hun aldri hadde møtt kjæresten, og at hun selv hadde begynt å ane ugler i mosen, forteller Korslund.

– Sterkt ønske om at det skal være riktig

Erfaringene til Nordea er at folk fra alle samfunnslag blir lurt. Psykolog Frode Thuen sier at de som blir lurt gjerne har et sterkt ønske om å finne noen som gjengjelder følelsene man selv har.

Frode Thuen er psykolog og professor ved Høgskolen på Vestlandet. Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Svindelforsøkene er manipulatorisk ved at de skaper tillit. Man får en følelse av en gjensidig relasjon og sterke følelser blir satt i sving. Da tar man kanskje ikke den ekstra sjekken man burde.

Han råder folk til å snakke med familie eller nære venner for å få råd. Og skulle man bli lurt mener Thuen det er mye å lære av det.

– Man bør da reflektere over hva som gjør at man blir så hektet på en forestilling av at det er noen der ute som dekker alle behov.