Stoppar ikkje utbygging av vindkraft på Haramsøya

Rettssak var siste utveg for dei som er imot vindkraftanlegget på Haramsfjellet på Sunnmøre. Dei hevdar at konsesjonen frå 2009 ikkje er gyldig fordi det har skjedd fleire feil undervegs i behandlinga. Motstandarane kravde midlertidig stans i anleggsarbeidet fram til spørsmålet om konsesjon er behandla i ny rettssak.

Retten gir ikkje motstandarane medhald.

I konflikt med naturen

Det er organisasjonen Nei til vindkraftverk på Haramsøy som gjekk til sak. I retten peika dei på konflikten mellom dei 150 meter høge vindturbinane og natur og dyreliv på øya.

Dei meinte også at ulempene med vindkraftverket er større enn fordelane. Grunnen er at kraftproduksjonen blei halvert på grunn av for sterk vind i delar av området.

Birgit Oline Kjerstad er leiar i organisasjonen og ho likte ikkje utfallet av rettssaka.

– Eg er sjølvsagt skuffa og eg er ikkje samd i dommen, seier Kjerstad. Dei må betale 950.000 kroner i sakskostnader. Styret skal no møtast for å sette seg inn i kjenninga. Kjerstad seier at advokatane no truleg skal førebu anke.

Det har vore fleire aksjonar for å stanse anleggsarbeidet. Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Har tapt millionar

Motparten, Haram kraft, sa i retten at vedtaka om utbygging er prøvd både av NVE, Olje- og energidepartementet og i regjeringa i juni 2020.

Utbyggaren har tapt millionar på alle aksjonane som har prøvd å hindre utbygginga.

Retten meiner at det er enkelte forhold som kunne ha blitt behandla på ein betre måte under den langvarige konsesjonsbehandlinga. Retten meiner derimot at saksbehandlinga samla sett har vore tilfredsstillande og at det ikkje har skjedd feil som har hatt betydning for konsesjonen.

Olav Rommetveit er administrerande direktør i utbyggarselskapet Zephyr. Han er glad for at dei vann saka. Foto: Tore Ellingseter

Olav Rommetveit i utbyggarselskapet Zephyr er glad for at dei vann saka.

– For Haram kraft har det heile tida vore viktig å fylgje alle lover og bestemmingar, og sørge for mest mogleg skånsam utbygging. Vi er glade for at retten har gitt oss medhald, seier Rommetveit.

Anleggsarbeidet på Haramsøya har gått sin gang medan Sunnmøre tingrett har tatt stilling til saka.