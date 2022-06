Stoppa over 1600 i kontroll

Politiet hadde i dag storkontroll på E39 på Ørskogfjellet saman med Statens vegvesen, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Dei kontrollerte 1606 køyretøy. Over 60 fekk påpakning for manglar på bilen. To bilar blei avskilta. Alle dei kontrollerte måtte blåse i promillemålar, berre éin av sjåførane fekk utslag på alkohol.