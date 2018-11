Stoppa i trafikken

På Straumgjerde i Sykkylven blei ein mann i 30-åra stoppa i ein personbil. Vedkomande er sikta for køyring i rusa tilstand. Det blei gjennomført utandingsprøve, og politiet tok hand om førarkortet til mannen. Og i Ålesund sentrum blei ein mann i 20-åra meldt for køyring utan gyldig førarkort. Vegvesenet hadde også bede om at bilen han køyrde skulle bli avskilta, og det blei gjort av politiet.