Stoppa i trafikken

I Ulsteinvik er ein mann i 20-åra meldt for køyring utan gyldig førarkort. Mannen blei stoppa i natt. Og i Tingvoll er ein mann i tenåra mistenkt for promillekøyring etter at ein bil køyrde i grøfta på Straumsnes. Tenåringen har vedgått at det var han som køyrde.