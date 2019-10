Stoppa i laserkontrollar

UP har hatt to laserkontrollar i Ålesund. I ei 50-sone i Brusdalsvegen blei høgste fart målt til 72 kilometer i timen, og det blei skrive ut fire forenkla førelegg. På Slottsvik på Ellingsøy blei det åtte forenkla førelegg. Her var høgste fart i ei 60 sone 78 kilometer i timen.