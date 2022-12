Stoppa etter tips

I 03-tida natt til onsdag blei ein mann i byrjinga av 20-åra tatt for promillekøyring i sentrum av Volda. Dette skjedde etter tips frå publikum. Omlag samtidig blei ein mann i 50-åra tatt for promillekøyring i Vistdal i Molde. Også her var politiet på staden etter tips.