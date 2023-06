Stopp i produksjonen på Nyhamna

Det har no vore vedlikehaldsarbeid på gassanlegget på Nyhamna i Aukra i eitt par veker. Det betyr at det ikkje blir produsert eller eksportert gass til Europa no.

Ifølge Kitty Eide, som er kommunikasjonssjef i Shell, så blir det gjennomført vedlikehald av landanlegget kvart fjerde år.

Dette for å kunne inspisere gassfylt utstyr som dei elles ikkje har tilgang til når anlegget er i produksjon.

No jobbar arbeidarar på Nyhamna med å gjennomgå og oppgradere anlegget for å sikre den vidare gassleveransen frå Noreg og ut i Europa.