Stopp i flytrafikk til Gardermoen

All flytrafikk stoppes fra Oslo fra kl 13.00 og de neste to timene.

Ifølge Avinor stenges luftrommet over Gardermoren på grunn av snøforholdene.

Det snør det så tett at flyene ikke kan se bakkelysene og da kan de ikke fly, ifølge pressevakt i Avinor Monica Fasting.

Det rammer bl a Oslo-flyet som skulle landet i Molde kl 13.55. SAS-avgangen fra Vigra til Oslo klokka 13.40 er også innstilt.