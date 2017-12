Stoler på partiledelsen i Ap

Fylkesleder i Arbeiderpartiet, Per Vidar Kjølmoen, har full tillit til partiledelsens vurdering om nestleder Trond Giske skal trekke seg. Kjølmoen kjenner ikke til detaljene i varslingene fra de kvinnene som har opplevd ubehageligheter av en seksuell karakter fra Giske. – Om det er folk som har opplevd noe de synes er ubehagelig, i regi av Arbeiderpartiet, er det viktig at de sier fra og tar kontakt, slik at vi får behandlet de sakene på en god måte, sier Kjølmoen.