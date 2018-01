Stoler på leiinga i Arbeidarpartiet

Leiaren i Møre og Romsdal Arbeidarparti, Per Vidar Kjølmoen, seier han har tillit til måten leiinga i partiet handterer Giske-saka. Nestleiar Trond Giske blir friteken frå vervet som nestleiar i Ap på ubestemt tid, har partileiar Jonas Gahr Støre og Giske blitt samde om.– Eg reknar med at det er ei fornuftig vurdering som blir gjort, seier Kjølmoen til NRK, og vonar det no kan bli meir ro rundt partiet.