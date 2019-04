Stoler på Domstoladministrasjonen

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har forståelse for at Domstoladministrasjonen venter med å konkludere når det gjelder lokalene til domstolene i Molde. Kallmyr skriver dette i et svar til stortingsrepresentant Geir Inge Lien (Sp) som i et skriftlig spørsmål til justisministeren spør hva justisministeren kan gjøre for å hindre utsettelsen av arbeidet med å stille formålstjenlige lokaler til rådighet for domstolene i Molde. Domstolkommisjonen kommer med sin delutredning om struktur for domstolene i Norge allerede i oktober. Med så kort tid igjen mener justisministeren vi kan vente på utredningen fra Domstolkommisjonen.