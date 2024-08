Stolen bil

I Molde skal ein bil ha blitt stolen frå ein parkeringsplass ved eit hotell i natt. Eigaren ringde til politiet og fortalde at han følgde bilen via sporing. Til slutt kom bilen tilbake til same parkeringsplass. Ingen er arresterte, det er ikkje skade på bilen, men politiet opprettar straffesak.