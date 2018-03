Stokke usikker til kampen mot RBK

Benjamin Stokke, Kristiansunds viktigste angrepsvåpen, vet ennå ikke om han er friskmeldt fra sin ankelskade når laget møter Rosenborg i Eliteserien lørdag. Stokke ble skadet i serieåpningen mot Vålerenga mandag, og kjemper en kamp mot klokka for å rekke oppgjøret. Han sier at det er 50 prosent sjanse for at han kan spille kampen, skriver NTB.