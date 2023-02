Stokke tilbake i KBK

Benjamin Stokke returnerer til Kristiansund foran den kommende fotballsesongen. 1. divisjonsklubben bekrefter i egne kanaler mandag kveld at Stokke har signert en avtale som strekker seg ut kommende sesong. Stokke kom første gang til KBK foran debutsesongen i Eliteserien i 2017. I 2018 signerte han så for Randers i dansk superliga. Der tilbrakte han tre sesonger, før ferden gikk videre til Vålerenga sommeren 2020. De to siste sesongene har han spilt for Mjøndalen.