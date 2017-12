Stokke overtar delar av Jets

Stokke Industri AS har inngått avtale om å overta 38,6 % av aksjane i den Hareid-baserte leverandøren av vakuumtoalett Jets AS, kjem det fram av ei pressemelding. Seljarane er Marin Eigedom AS og etterfølgjarar av medgrunnleggarane Edvard og John Gjerde–Ranveig Antonia Gjerde, Trude Gjerde og Mathias H. Gjerde. Stokke Industri AS er eit familieselskap eigd av Rune Stokke, Maria Loen og borna deira.