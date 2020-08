Stod fast i tåka

To personar måtte i kveld ha hjelp for å kome seg ned frå eit fjell i Gjemnes. Dei to stod fast på grunn av tett tåke og fekk hjelp av mannskap frå Norsk Folkehjelp til å kome seg ned. – Dei var våte og kalde, men elles i god form, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i politiet.