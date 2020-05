Stod fast

Like før midnatt melde politiet om to personar som hadde gått seg fast på toppen av Flaggnuten i Sunndal. Det blei sett i gang ein redningsaksjon med hjelp frå mannskap frå klatregruppa til Røde Kors. Nokre timar seinare kunne politiet melde at følget var på veg ned igjen og at det stod bra til med alle.