Stjal katalysatorar

To menn er tiltalte for tjuveri av 80 katalysatorar frå Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap. Dei to skal ha stole katalysatorane i februar og tida før, og verdien er ifølgje tiltalen på rundt 60 000 kroner. Det har vore eit stort problem at utanlandske kriminelle stel denne typen bildeler. Katalysatorane inneheld små mengder med verdifulle edelmetall og er difor lukerative for vidaresal.