Stjal dagligvarer for 39.000

Tre menn i 20-årene er i Søre Sunnmøre tingrett dømt for innbrudd og medvirkning til innbrudd i Jokerbutikken på Åram i oktober 2019. De tok dagligvarer for 39.000 kroner. I tillegg er to av mennene dømt for å ha stjålet to hagler som var lagret i et våpenskap i butikken.