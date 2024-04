Stiller spørsmål ved kampoppsett

Molde-trener Erling Moe sier at han hadde håpt å få møte Træff i den andre runden av NM-cupen i fotball for menn. Træff skal isteden møte Kristiansund BK, mens MFK spiller mot Strindheim.

– Jeg håpet på Træff – Molde, slik at vi kunne fått et skikkelig byderby og en bra fotballfest på Reknesbanen. Jeg trodde faktisk vi skulle bli satt opp mot Træff. Det ville skapt et stort engasjement, sier Moe til Romsdals Budstikke.

Kampen spilles 24. april. Moe sier at han heller ikke liker at oppsettet gir MFK ei ekstra krevende uke med cup og serie, og at det blir lang reisevei, sier Moe til avisen.