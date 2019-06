Stiller spørsmål til Høie

Administrerende direktør, Nils Kvernmo, mener at Helse Møre og Romsdal må kutte kostnader tilsvarende 130 årsverk, for å få kontroll på økonomien på kort sikt. Det har fått helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe, til å sende et skriftlig brev til helseminister Bent Høie. Ifølge Tidens Krav (krever innlogging) mener hun at nedskjæringsprosessen bryter med både arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen.