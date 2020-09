Stiller spørsmål om Raudsand

Stortingsrepresentant Arne Nævra (SV) frå Buskerud stiller spørsmål til miljøvernminister Sveinung Rotevatn om tildekking av spesialavfall ved deponiet på Raudsand i Molde kommune. Miljødirektoratet har ifølgje Nærva gitt Bergmesteren AS løyve til å dekkje til importert møllestøv. No stiller han spørsmål ved korleis statsråden kan gå god for at dette blir dekt til og ikkje rydda opp.