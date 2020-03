Stiller spørsmål om Nav-kapasiteten

Stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) spør arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om Nav har nok kapasitet og ressurser til å håndtere saksbehandling og utbetalinger i forbindelse med koronaviruset. Det skjer i et skriftlig spørsmål til statsråden. Listhaug viser til at bedriftene har varsla permitteringer og oppsigelser av ansatte, og at langt flere enn vanlig vil trenge kontakt med og bistand fra Nav.