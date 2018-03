Stiller seg uforstående

Ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund stiller seg uforstående til forslaget om å flytte tre stillinger ved konfliktrådet i Kristiansund til Ålesund. Det er det nasjonale sekretariatet for Konfliktrådet som vil at konfliktråda skal følge den nye inndelinga til politidistrikta. Neergaard sier til Tidens Krav (krever innlogging) at blant annet reiseavstandende i fylket gjør at han ikke skjønner logikken med en slik samling.