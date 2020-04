Stiller ikkje til Stortinget

Venstrepolitikar vil ikkje vere aktuell som kandidat til Stortinget i 2021, skriv rbnett.no. Det har han meldt frå om til nominasjonsnemnda. Farstad måtte forlate stortinget etter valet i 2017, og har no plass i fylkesutvalet på fylkestinget. – Eg takkar for at eg ved dei to siste stortingsvala fekk æra av å ha Venstres topplass i Møre og Romsdal, der det eine valet ga oss stortingsplass, seier han til avisa.