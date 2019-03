Stiller ikkje liste i Fjord kommune

Tverrpolitisk Liste for Norddal stiller ikkje liste til kommunevalet i nye Fjord kommune til hausten. Det stadfestar Viktor Valdal som representerer Tverrpolitisk Liste i formannskapet i Norddal i dag. Norddal og Stordal blir slått saman til Fjord kommune frå 1.januar 2020. Valdal seier at dei fleste politikarane på den tverrpolitiske lista no går inn i partiet Høgre.