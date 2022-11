Stiller igjen

Etter å ha vore lenge i tenkeboksen har ordføraren i Vanylven, Lena Landsverk Sande frå Venstre, bestemt seg for å stille til attval neste år. Landsverk Sande har vore ordførar i Vanylven sidan 2015. Ho seier det blir opp til veljarane å avgjere om dei vil ha henne i fire nye år. Landsverk Sande vedgår at det har vore tøft i periodar, og at det er grunnen til at ho har vore lenge i tenkeboksen. Men ho seier at å vere ordførar er eit fantastisk verv og at det er mykje ein kan få vere med å bidra til når ein er ordførar. Landsverk Sande har også sagt ja til å stille på fylkestingvallista til Venstre.