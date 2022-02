Stiller 120 plasser til disposisjon

Kommunedirektøren i Molde foreslår at kommunen stiller 120 plasser til disposisjon for bosetting av flyktninger fra Ukraina dersom det er behov for det.

KS har henvendt seg tl alle kommunen i landet for å kartlegge den politiske viljen til å ta i mot flyktninger.

Kommunedirektøren skriver i sin innstilling til møtet i formannskapet i morgen at Molde god kompetanse og et etablert tjenesteapparat for å ta imot flyktninger