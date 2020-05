Stikk UT er mer populært

Stikk UT-turene har hatt en kjempestart på sesongen. Ifølge Friluftsrådet har de fått over 37.000 registreringer i løpet av helga. Tallet på deltakere er per nå 12 145, mens det på samme tid i fjor var 4159 aktive deltakere. – Vi merket trøkket allerede ved midnatt, natt til 1. mai. Da var det allerede 20 registreringer og det har bare økt på, opplyser Marte Melbø i Nordmøre og Romsdal friluftsråd. Samtidig blir alle turgåere oppfordret til å vise hensyn for å unngå koronasmitte og med tanke på naturen. De ber folk velge stier som er tørrest mulig og ikke har så mye slitasje.