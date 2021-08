Stikk og stem i Ålesund

Ålesund kommune riggar opp for «stikk og stem» på Sparebanken Møre Arena. Kommunen startar opp med tilbodet frå tysdag 24. til og med fredag 27. august. Her kan dei som har time for vaksinering førehandstemme før dei forlet lokalet. Om tilbodet blir populært kan det bli utvida ei veke til.