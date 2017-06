Sandbu gård skal selges

Dagens Næringsliv melder at Koppang Landbruks- og næringsmegling har fått i oppdrag å selge Sandbu Gård som eies av Kjell Holm stiftelsen. Å sette en pris har ifølge avisen vært en utfordring, men prisantydningen endte på 21 millioner kroner. Sunnmørsposten har fulgt striden om gårdens fremtid tett. Styreleder i stiftelsen, Marianne Ytterdal, sa til Sunnmørsposten tidligere i år at «årsaken til at styret vurderer alternativer til dagens eierskap og forvaltning, er erkjennelsen av at Sandbu både er tid- og kostnadskrevende å følge opp og forvalte».