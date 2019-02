Stian Gregersen lånes ut

Molde Fotballklubb og IF Elfsborg er enige om en utlånsavtale for Stian Gregersen (23 år). Midtstopperen lånes ut til den svenske klubben ut 2019-sesongen. Stain Gregersen signerte med Molde FK tilbake i 2012, og har spilt 51 kamper totalt for A-laget. I to perioder har han vært utlånt til KBK. Det skriver Molde FK på sine nettsider.