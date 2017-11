Stette ny rådmann

Kommunalsjef Liv Stette blir av tilsettingsutvalget innstilt som ny rådmann i Ålesund kommune. Stette er nå kommunalsjef, og utvalget meinr det er best at rådmannsfunksjonen blir ivaretatt gjenom en intern løsning for perioden ut 2019. Nåværende rådmann, Astrid Eidsvik, skal bli rådmann i nye Ålesund kommune. Det er bystyret som fattar endelig vedtak i saka.