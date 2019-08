Sterkt kritisk til eldreomsorgen

Tidligere fylkessekretær i Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal, Rolf Bjørseth, mener det haster med å få eldreomsorgen i Molde på rett kurs. I går var det debatt om eldreomsorgen i rådhuset i Molde med mange fremmøtte, og Bjørseth kom med sterk kritikk. Bjørseth mener eldreomsorgen i det nåværende Molde vil bli en stor utfordring i den nye storkommunen, og at politikerne må gjøre grep for å få på plass nok sykehjemsplasser. Ordfører Torgeir Dahl fra Høyre har tro på at omstillinga av eldreomsorgen vil gi resultater, men han vedgår at det har gått for seint.