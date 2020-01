Sterke reaksjoner i Frp

Det er sterke reaksjoner i Fremskrittspartiet etter at regjeringen vil hente hjem ei IS-kvinne og hennes to barn til Norge. Klokka 15 møtes Stortingsgruppa og det er spenning knyttet til hva partiet vil gjøre med regjeringsdeltagelsen. Fylkesleder Frank Sve sier at statsministeren har falt partiet i ryggen, men en usikker på hva det vil føre til. – Vi i partiet kan ikke ta inn slike kameler gang etter gang og Erna Solberg åpenlyst bruker dette mot oss som parti. Hun vet hvor viktig en slik sak er for Frp og at vi skal føye oss etter Erna gang på gang i en slik sak er kjempealvorlig for vårt parti, sier Sve. Flere Frp-fylkesledere vil ut av regjering.