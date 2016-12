Sterk vekst i antall utenlandske overnattinger

Det plasserer Møre og Romsdal på fjerdeplass over fylkene som har hatt størst vekst i antall overnattingsdøgn fra utledninger. Bare Troms, Svalbad og Hedmark hadde større prosentvist økning.

Flere nordmenn også

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at året vi legger bak oss har vært et rekordår for reiselivet. Hvis norske turister tas med i talla, har økningen i antallet overnattingsdøgn i Møre og Romsdal vært på 7 prosent. Totalt har bedriftene hatt 482655 overnattinger.

Flest tyskere

På topp 5-listen over utenlandske turister som kommer til Norge finner vi Tyskland på førsteplass, deretter Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland. Nordmenn er den største turistgruppen.

En gruppe motorsyklister nyter turen over Atlanterhavsvegen Foto: Ellen Ertvåg

Mange fordeler

Det er flere ting som gjør at turisttrafikken til Norge øker. Kronekursen er svak, noe som gjør at det er billigere for utledninger å feriere her. Norge blir også vurdert som et trygt ferieland å reise i og til slutt har en lavere oljepris virket gunstig fordi folk har mere å rute med når de faste regningene er betalt. Det brukes ofte til reiser.