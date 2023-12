– Mellom Ona og Halten kan folk vente seg sterk storm med over 40 m/s i kasta, åtvarar meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

I andre delar av Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg full storm.

– Kva må folk gjere?

– Det skjer jo i natt, så ein rekk å førebu seg. Folk bør fjerne eller sikre ting som jolebelysing og kransar, seier vêrmeldaren.

Han oppfordrar også folk til å berekne ekstra god tid i morgon tidleg. For da kan det bli kaotisk langs vegane.

– Til dømes kan ferjer og bruer vere stengt, seier Fagerlid.

Det blir også åtvara om at straumen kan ryke, som følge av tre som knekk over straumliner. Vegar kan bli stengt på grunn av tre eller anna i vegbanen.

Brannvarslinga drukna

Også i helga var det mykje vær, blant anna blei Høgskulen i Molde oversumt.

– Vi har stått og soge vatn heile laurdagen, det kom mykje vatn inn i bygget, fortel

Geir Gaupseth i Statsbygg.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

– Det har blitt skader på vegger, tak og lys. Dessutan drukna brannvarslingsanlegget i taket her.

Gaupset anslår skadane til fleire hundre tusen kroner, og fortel at dei må halde på med vedlikehald til langt over nyttår.



– Me har aldri vore i nærleiken av så mykje vatn her, seier han.

Foto: Martin Halliday