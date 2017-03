Sterk kritikk av Aleris

Fylkesmannen kritiserer Aleris Omsorg Region Nordvest for manglende oppfølging av ei jente som flere ganger tente på institusjonene hun bodde i. Jenta skulle hatt et stabilt team på 6 personer rundt seg, men tilsynet har avdekket at det vært 50 navn som hadde vært tilknyttet jenta, skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging)