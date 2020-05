Sterk auke i salet av turutstyr

Sportsbutikkane merkar no ein markant auke i salet av turutstyr generelt og særleg telt og hengekøyer. Dagleg leiar ved Intersport i Ulsteinvik, Steffen Frøystad (bildet) seier at korona-situasjonen gjer at folk no vil satse meir på turar i nærområdet og gjerne i telt.

Frøystad har sett av god plass i butikken til nettopp slike produkt og seier at dei har eit svært godt sal no før sommarsesongen.