Stengt vei på grunn av vannlekkasje

Brusdalsvegen mellom Moa og Reiakvam er stengt på grunn av vannlekkasje, opplyser Statens vegvesen. Arbeid pågår på stedet. Utrykningskjøretøy og rutegående trafikk kan passere. Lokal omkjøring for øvrig trafikk.

Driftsleder for vannforsyninga ytre bydel, Andres Relling, sier at de ennå ikke vet årsaken til bruddet på vannledninga. De jobber med å få på plass ekstra maskiner på stedet for å få satt i gang graving. De håper veien vil bli åpnet igjen rundt klokka 16.