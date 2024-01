Stengt veg etter ulykke

Vegen er framleis stengt ved Åfarlia mellom Liabøen og Betna på grensa mellom Trøndelag og Møre og Romsdal, etter trafikkulykka i 14-tida. Statens vegvesen opplyser at E39 i Heim tidlegast kan opne kl. 23. Omkøyring er via Surnadal på Fv 65 eller E6 og Rv 70 via Oppdal.